IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）受惠高層數大尺寸網通載板需求續旺，2020年5月營收持穩高檔，與前5月維持雙位數成長、同步改寫近6年同期高點。法人看好南電第二季營收可望季增雙位數百分比，上半年營收及獲利均將優於去年同期。

南電先前因美國規畫升級制裁華為衝擊，股價7天急跌逾25％，5月25日起止跌回升，近期在59～62元間盤整。今（9）日開高後上漲1.68％至60.5元，惟賣壓出籠而壓回走低，午盤後下跌0.84％至59元。三大法人上周賣超7359張，昨（8）日續賣超1621張。

南電2020年5月自結合併營收29.22億元，雖較4月29.37億元微減0.5％、降至近3月低點，仍較去年同期26.47億元成長10.4％，續創近6年同期高點。累計1～5月合併營收137.77億元，較去年同期112.67億元成長22.28％，亦續創近6年同期高點。

南電先前法說時表示，上半年電子產品銷售仍受傳統淡季影響，將持續提升技術能力及生產效率，推動產能去瓶頸及製程優化。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，預期上半年獲利可望優於去年同期，透過開源節流並進策略，目標今年每季本業均維持獲利。

展望今年，由於中美貿易關係仍存變數，加上新冠肺炎疫情嚴峻，面對外部環境風險與挑戰，南電表示將更審慎面對營運挑戰，持續投入新技術與新產品開發，以全產全銷為目標，使今年營運成長較去年更顯著。

載板方面，南電持續開發高階網通設備、人工智慧、雲端伺服器、天線模組及基地台收發器等高值化產品，並計畫年底前完成ABF載板新產能擴建。同時，真無線藍牙耳機與智慧型手錶持續熱銷，有利推升系統級封裝（SiP）載板需求，看好高值化產品貢獻優於去年。

PCB方面，南電除量產新世代遊戲應用產品外，並將持續爭取5G網通訂單，開發網通、高階伺服器、微型基地台、智慧型手機等應用產品，改善產品組合及獲利能力。此外，受惠資料中心需求回升，南電將配合趨勢量產記憶體模組應用產品，以提升公司營運績效。

(時報資訊)