國內疫情趨緩，加上暑假即將到來，許多家長已經開始著手尋找夏令營！救國團表示，今年夏天預計辦理全國性營隊共45項、129梯次、6830人，包括中橫、南橫、無人機、金山冒險學校、神盾勇士籃球營等焦點營隊，另推出滿千送百「救國團振興抵用券」，替民眾「能量加滿、鬱悶歸零」兼省荷包。

救國團主任葛永光大推配合紀念中橫通車一甲子、擴大舉辦的中橫健行活動，包括「中橫健行隊經典復刻梯」、「年輕報到〜中橫健行隊」、「EYE上中橫〜教師自然生態研習營」及「障走中橫〜援夢計畫」公益活動等4項。

葛永光說，中橫是台灣第一條穿越中央山脈的公路，救國團過去辦中橫徒步旅行隊超受歡迎，幾乎每天出發1梯，暑假期間中橫公路各個路段，天天都有超過100位青年學生，在叢山峻嶺中挑戰體能，享受大自然洗禮。

此外，南橫公路因八八風災中斷10年，今年元月才剛開放梅山口至天池路段，因此今夏暑假救國團也恢復辦理「南橫健行隊」。葛永光說，「南橫健行隊」也是早年救國團經典營隊之一，今年暑假特別擷取沿線精華路段景點，規劃「重回南橫輕健行」活動，讓更多人輕鬆體驗南橫公路秀麗的自然景觀。

此外，葛永光特別推薦由救國團與「中華海峽兩岸教育聯合會」首度合作新辦的「無人機—AI編程競賽專題先修營」及與松山高中教練團合作的「神盾勇士籃球營」。葛永光表示，「無人機」是時下學子最感興趣的學習活動，這項營隊銜接108課綱理念，提升科技素養、溝通技巧和團隊合作能力，除了學習無人機程式語言，還能培養人際互動能力。

新辦的「金山戶外冒險學校」活動，內容包括高空垂降、攀樹走繩、弓箭對戰、鐵馬御風、瀑布攀登、深潭漂浮、攀岩走壁、冷泉秘境、自力造筏、定向運動、追蹤旅行等，刺激又豐富，結合五感體驗，在團隊中包容學習，挑戰成長。

葛永光說，疫情期間，救國團參與防疫第一線服務，事實上救國團的成立就是為政府而生，一直都是配合政府推動青年及社區政策的「國家隊」；國家有困難，救國團一定挺身而出。此外救國團也一直努力把過去許多美好的感動「復刻」給現在年青的世代，未來希望持續和家長們一起努力，幫助下一代，培養面對未來挑戰的正能量。

(旺報 )