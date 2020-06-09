Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir指出，過去 3個月美國聯準會資產負債表規模急劇擴張所釋放的4兆美元流動性若無法有效回籠，勢必會將美元指數推向95下方。值得注意的是，近日美元指數急速下墜，也給新興市場貨幣企穩反彈創造良機。

《21是紀經濟報導》指出，截至6月8日20時，離岸市場人民幣兌美元匯率觸及7.0628，盤中一度漲至5月以來最高值7.0597。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒認為，鑒於當前中國經濟趨於穩步復甦，加之未來兩個季度美元指數可能跌至95下方，未來一段時間人民幣兌美元匯率將回到7左右。

Peter Tchir指出，過去兩個月美元指數之所以能在美聯儲採取無限量QE措施同時，依然徘徊在100附近，一個重要原因是金融機構擔心美元荒狀況尚未徹底緩解，如今隨著越來越多國家復工複產令美元荒狀況持續好轉，金融機構的聚焦點開始轉向無限量QE措施所引發的美元流動性氾濫，以及對美元指數構成的巨大下跌壓力。

(旺報 )