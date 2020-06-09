許男酒後騎車到彰化139線縣道兜風，卻喝茫越線擦撞對向來車，重機車頭嚴重毀損。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

事故發生在139線虎崗路路段一處彎道，重機擦撞對向來車後噴飛滑行到路邊水泥護欄才停止，許姓重機騎士全身多處擦挫傷、左側手腳都有骨折。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

重機車倒臥路旁，騎士被緊急送醫急救後，住院開刀保住性命，但被警方依公共危險罪函送，還要面臨龐大的汽、機車維修費。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣道139線又傳對撞車禍，在彰化教育電台虎崗路路段，33歲許姓男子酒後騎乘重機，6日凌晨在該處越過中線、撞向對向車道自小客車，重機噴飛滑行至路邊水泥護欄，車頭幾近全毀，重機騎士酒測值超過每公升0.4毫克，所幸許男並無生命危險，左手、左腳骨折緊急送醫開刀，警方將他依公共危險罪函送彰化地檢署偵辦。

彰化縣道139線事故不斷！5月下旬才傳出立委黃秀芳座車，遭對向自小客車越線衝撞，導致1死2傷意外，6日凌晨又傳出對撞意外，許男酒後騎乘百萬重機到139線「吹吹風」，不料卻因喝茫、不勝酒力，直接越線衝向對向，與汪姓男子駕駛的自小客車擦撞。

警方指出，擦撞後許男連人帶重機倒地噴飛滑行，所幸沒有生命危險，左手左腳骨折，送醫後已緊急住院手術。汪男未酒駕、重機騎士許男酒測值已超標，依法函送。

根據了解，許男期的重機為俗稱「阿嚕1000」的GSX-R1000R，市價約82萬元，被日本鈴木汽車視為代表作，是日系重機頂級款，2017年由台鈴機車引進台灣，這次撞擊，車商預估維修費至少要30萬元起跳。

(中時 )