夏天一到，又是大家開心品嘗水果的時刻！火龍果不論白肉或紅肉，甚受台灣消費者歡迎，一般人只吃火龍果肉，其實它的粉紅色內皮更是精華，內行人直指，它可是甜菜紅素含量最高的地方。

專家指出，水果的果皮多具有營養價值，火龍果也是其中一例。不論白肉或紅肉，火龍果粉紅色內皮的甜菜紅素含量特別高，在削皮時直接去掉，殊為可惜。若沒打算連皮一起食用，最起碼別削得太乾淨，才不會暴殄天物。

若想充分取得甜菜紅素，火龍果該怎麼處理呢？選紅肉的吃、打成果汁、刮下火龍果皮內層、果皮入菜，就可將之吃好吃滿。

內行人提醒，火龍果可整個烘乾作成果乾，若要打成果汁，不妨與果肉一起處理，也可單獨加水及蜂蜜，就會有不錯的口感。至於入菜，可加蛋和麵糊做成煎餅，或切絲與肉炒也不錯。

實驗發現，甜菜紅素具有抗氧化、抗發炎、抗腫瘤細胞生長效果。對於想攝取「甜菜紅素」的民眾，選擇紅肉火龍果應是最佳選擇。

根據食品營養成分資料庫數據，每100克的白肉火龍果含有約2公克的膳食纖維，勝過紅肉火龍果所含的1.3克膳食纖維，若想促進排便，就可選擇白肉火龍果。

(中時電子報)