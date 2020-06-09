高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，震驚全台政界，9日上午民進黨高雄市黨部主委趙天麟在民進黨市議員林智鴻、李雅慧的陪同下進入市立殯儀館景行廳上香致意弔念許崑源，對於市長補選問題，趙天麟也做出回應，他認為市長補選行政院副院長陳其邁是最佳人選。

趙天麟上午11點25分抵達景行廳，簡單上香參拜後在接待人員的引導下走出靈堂，趙天麟神情凝重表示，自己選議員及立委都是在許崑源的選區，他也一直把許崑源當成政治前輩，對於這次發生的憾事，非常震驚也相當不捨。

許崑源可能因為高雄市長韓國瑜遭到罷免才因而發生憾事，對此趙天麟做出回應，發生意外感到相當遺憾，但他不了解相關原因，希望大家不要多加揣測，罷免案是憲法賦予權利，沒有誰玩弄誰的問題，呼籲各界尊重民意並保持冷靜，也願意長能安息。

罷免案通過後，市長補選緊接而來，在趙天麟當選民進黨高雄市黨部主委時，就曾大力推薦陳其邁回高雄參加補選，9日趙天麟表示，陳其邁是高雄市長補選的最佳人選，但目前還不確定韓國瑜是否會提起罷免無效訴訟，城市需要往前進，罷免投票數字展現清楚民意，期待韓國瑜尊重民意，不讓補選發生意外。

(中時 )