華碩今（9）日股東會，針對營運轉型，華碩董事長施崇棠提出了「神妙的手」，認為這段期間以來疫情及美中貿易戰衝擊下，無形間凝聚了大家的共識，看到營運轉型的方向，也確立華碩瞄準消費者為中心的立場。

施崇棠表示，面對新冠肺炎疫情及貿易戰所產生的很多衝擊，無形中也有一個上帝神妙的手，創造了新的數位經濟。根據華碩主管說明，上帝神妙的手意指天災疫情造就了全球數位化轉型與智慧物聯網的加速進展。

在做法上，施崇棠說明，華碩鎖定物聯網（IOT）及人工智慧（AI），反應在營運模式的調整即在現有系統事業中，成立智慧物聯網（AIOT）事業群，包括B2B及B2C的應用上都可以更聰明，機器的發展是可以連網的、具學習能力的，目前的布局就是為了掌握下一個先機。

他認為好的企業是要看得到長期發展，也能兼顧短期經營，短期經營的策略則在於「進化式的創新」創造產品額外帶來的生產力。

疫情期間，透過不同的工具溝通，也發現可以有新的串連與變化，這也讓他農場在布局上要更積極，不論是併購或是B2C的掌握要達到徹底，要做到9分或10分才算是得分，華碩也是台灣的科技領導公司，因此在AIOT這塊的發展上不會缺席。

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(中時電子報)