6月7日起，全臺防疫大解封，民眾搭乘雙鐵、捷運、公車只要能維持社交距離，也能脫下口罩。對此，自由作家洛杉基表示，他這兩天搭乘北捷，乘客幾乎百分之百都戴著口罩。他表示，這說明了一件事，臺灣防疫成功，靠的是全民的自覺，而不是衛福部長陳時中的「天縱英明」。他直言，這個神話差不多可以結束了吧？

國內新冠肺炎疫情趨緩，7日起防疫解封。中央流行疫情指揮中心表示，防疫新生活，若能保持社交距離，可免戴口罩，藝文、餐飲、休閒活動場所不再受限人數規範。邊境部分，會優先針對人道、重要經貿、國際醫療三項規畫鬆綁，並規畫開放旅客中轉。

洛杉基則在臉書指出，他這兩天搭乘北捷，乘客幾乎百分之百都戴著口罩。他直言，陳時中說搭乘公共運輸工具只要保持「社交距離」，就能不戴口罩，但是極大部分民眾還是選擇「逆時中」。他表示，這說明了一件事，臺灣防疫成功，靠的是全民的自覺，而不是陳部長的「天縱英明」。他諷刺表示，這個神話差不多可以結束了吧？

(中時電子報)