曾任國小教師的男子，被控隱瞞愛滋病情，對另名男性友人「無套口交」，雖未傳染給對方，一審台北地院仍依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》判男子1年5月徒刑。案經上訴，高等法院參考國外權威報告，認定本案無法認定是該條例所指的「危險性行為」，逆轉判男子無罪。

男子2003年6月確診罹患愛滋病，隔月開始接受治療，他卻在2016年5月間邀約吳姓男友人到住處，在沒戴保險套的情況下替對方口交。吳男事後得知男子罹患愛滋，嚇得趕緊到醫院篩檢，所幸呈陰性反應，事後氣得提告，檢察官認定男子犯行，將他起訴。

一審北院認為，男子明知罹病，卻隱瞞病情與吳男性行為，雖然法定刑是5年以上、12年以下徒刑，但考量男子是合意性交，吳男未被傳染，且同意法院從輕量刑，依未遂犯等要件減刑，輕判1年5月徒刑。

男子與檢方均提上訴，高院參考聯合國愛滋病規劃署2013年5月間出版的《結束因未披露HIV、HIV暴露和傳播而產生的過於寬泛的刑事定罪：重要的科學、醫學和法律考量》，以及2018年7月間在世界愛滋大會發表的《專家共識聲明：刑法脈絡下的愛滋相關科學》，認為相關文獻是愛滋病領域目前最具權威性的參考資料。

該文獻指出，無射精的口交傳染愛滋病風險為0，且只要「測不到病毒即不具傳染力」，另依專業醫師證詞，服用三恩美藥物兩週後病毒量會明顯下降，服用1個月就可能測不到病毒，法院勘驗男子的門診紀錄，認定他已服藥多年，案發當下病毒量有可能已測不到，應不具傳染風險，不能算是危險性行為。

判決指出，過去司法實務認為「戴保險套從事性行為」，以達到防治愛滋病目的，否則就是危險性行為，但這些見解已與現行醫學研究結果不符，無法再採信，一審有罪判決不當，故撤銷原判決，改判無罪，檢察官可上訴。

(中時 )