大陸大力發展5G建設的背後，相關的投訴也與日俱增。近日有分析認為，三大運營商的5G用戶總數可能已經逼近1億大關，但大陸5G手機累計出貨量5985萬部，這意味著近1億開通了5G套餐的用戶中，有近半的人使用的不是真正的5G網路。對此，有網友投訴稱，被擅自開通5G網路，想退回4G也屢屢受阻。

中國移動日前透露，截至5月底，中國移動已經發展了逾5500萬5G方案用戶；中國電信也預計，到第二季尾聲，5G方案用戶數或可達到約2900萬；而中國聯通雖未披露集團整體5G方案用戶數，但依客觀情況來看，5G用戶大約也在千萬左右；三大運營商的5G用戶總數可能已經逼近1億大關。

不過，工信部資料顯示，截至5月底，大陸5G手機累計出貨量5985萬部，這顯示許多5G用戶數是灌水成分居多。

以福建廈門的李姓用戶為例，他說今年接到某客服電話建議升級5G方案，他回應說暫時不想升級，沒想到掛電話後，他卻收到客服簡訊通知，稱已為其開通了5G方案；對此，李姓用戶大為不解，致電電信客服，卻被告知是其本人到電信營業門市辦理的，想要取消還得帶證件去門市親辦。

另外，還有為了嚐鮮開通5G方案的4G手機用戶，在使用一陣後發現月均資費貴了，網速卻沒有顯著提升，想要重新改回4G方案時卻遇到了更多的問題；也有用戶表示，當他們想重新改回4G方案時，原先使用的資費較低的4G方案已經下架，只能選擇價格更高的方案。

《21世紀經濟報》查詢黑貓投訴平台發現，在該平台上以「5G套餐」為關鍵詞搜尋，可以看到上千條相關投訴。

對此，中國電信內部人士指出，現在中國電信為了讓更多人了解5G方案，會向部分用戶贈送免費的體驗，「如果沒有收費的話，就不屬於違規的情況；如果收費了，肯定是不符合公司規定的」；另外，以前在運營商內部確實存在一些基層單位為了完成考核指標，違規給用戶開通方案的情況；「但是現在強制方案是工信部要求運營商整改的重要內容之一，已經越來越規範了。」

中聞律師事務所律師王維維表示，運營商沒有主動告知消費者相關訊息，損害了消費者知情權，則構成欺詐；他強調，若知情權受損，消費者可要求運營商承擔相應賠償責任，「目前對於消費者知情權受損害的賠償，現有法律中並沒有做出詳細的規定，那麼實踐中就只有根據實際情況作出相應賠償，同時是在消費者受損的範圍內進行賠償。」

(旺報 )