《遠見雜誌》針對全台21縣市施政滿意度，台北市長柯文哲墊底最後一名，柯9日備詢不服氣表示，他不可能是最後一名，除非全班只有他1人，還酸「我看其他（縣市長）也沒多高，坐牢的坐牢、欠債的欠債，分數不見得有什麼意義」，強調自己有信心。

柯說，目前台北市政推行得很順利、有進度，不敢說做很好，但他不會說沒有信心，他一向很有自信，雖然他不是《遠見雜誌》五星市長，但他看其他（縣市長）也沒多高，坐牢的坐牢、欠債的欠債，分數不見得有什麼意義，對他來講還有很多面向。

北市議員洪健益詢問，是否表現比高雄市長韓國瑜好？柯說，「不可以稱讚自己」，並說自己有信心；此外若韓粉要來北市借凱道，若依照《集會遊行法》規則申請，合情、合理、合法就借，不能說他們是非理性，罷韓後，他沒跟韓見面、也不用致電、更不用跟韓切割，這是高雄市民決定，等待事過境遷。

洪健益批，別將「罷柯」導向市民進黨的政策，別太自我良好，柯聲望那麼差，沒聽過民進黨要罷柯，到底在怕啥，柯妻陳佩琪還故意變出「舒琪案件」想圍魏救趙幫韓國瑜，結果轉移焦點不成。柯答詢，不會、他沒有怕，陳佩琪想寫什麼就寫，大家想太多，他只是難管，此問題跟市政無關，希望回歸市政。

洪健益再批，柯只想著2024總統大選，想拉國民黨、拉鴻海創辦人郭台銘樁腳來見縫插針，要柯別再凡事都講民進黨怎樣，柯聲望低，誰要找麻煩。

(中時 )