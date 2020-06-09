台中市議員張瀞分9日在台中市議會都發建設水利業務質詢時，針對豐原區中正路老舊人行陸橋的處理狀況，要求市府盡快拆除，避免影響觀瞻卻又效益不彰，還給市民良好的市容景觀。建設局長陳大田說，市府預計下個月工程發包，8月就可以動工拆除。

張瀞分說，台中市豐原區中正路、圓環南路口的人行陸橋，在1990年完工啟用，至今已經有30年歷史，早年考量要給孩子步行上放學使用，但現在家長幾乎都開車或騎車接送，幾乎沒有學生走這座陸橋；高齡長者或帶著孩子的家長走陸橋上上下下也不方便，使用的人很少。

張瀞分指出，這座老舊陸橋使用率非常低，陸橋遮蔽天際線影響市容景觀，甚至被當地居民視為是鄰避設施，希市政府能趕快動手拆除。建設局去年5月10日到6月10日還進行為期30天的人行陸橋試辦封閉作業，但封閉後又開放，地方民眾頻頻追問，到底什麼時候可以正式報廢、辦理拆除？

陳大田強調，地方上的確很關心這座陸橋的存廢，建設局及養工處也積極處理，除暫時封閉也訪查地方民意，所達到的結論很明確，就是要拆除；後續市府會積極展開報廢程序，涉及公路總局的設施經過協調也都有共識，預期今年8月就可以動工拆除。

(中時 )