報稅進入最後階段，桃園市議員朱珍瑤與記帳士公會，將於6月19日於桃園市八德區陸光活動中心，共同舉辦「報稅好輕鬆」便民活動，透過記帳士公會專業的協助，提供因為工作或種種關係無法前往報稅市民最方便的報稅服務。

朱珍瑤議員表示，今年電子報稅方式共有健保卡、自然人憑證、電子憑證、戶口名簿、行動身分識別等五種，受到疫情影響許多市民紛紛由以往的臨櫃轉為電子申報，卻因為操作不熟悉而望之卻步，在報稅計的最後階段特別感謝記帳士公會的協助，進入到社區直接提供市民朋友最直接的報稅服務，如果辦理情形良好未來也可望常態性舉辦。

朱珍瑤與記帳士公會，將於6月19日於桃園市八德區陸光活動中心，共同舉辦「報稅好輕鬆」便民活動，提供因為工作或種種關係無法前往報稅市民最方便的報稅服務。(朱珍瑤提供)

針對今年報稅新制，朱珍瑤分析，除了調高基本生活費、薪資費用核實減除、放寬扶養親屬條件外，最重要的就是新增長照12萬的扣除額，只要是符合衛福部「需長期照顧身心失能者」就符合申請資格，陸光社區非常多長者的照顧者都符合這樣的稅務減免，報稅是國民應盡義務，但也不要讓自己權益睡著了，只要有疑問記帳士公會都會提供專業諮詢。

如果年輕朋友稅務相對單純，朱珍瑤建議，更可以向國稅局直接申請「綜所稅額試算服務」，每年就會自動幫您算好最低應納稅額並含繳款單寄至指定地址，屆時只要至便利商店繳費即完成繳納，省時又方便；另外首批退稅提早於6月30日核撥，約有230萬件申報案件，可以提早收到退稅款，也請市民多加注意。如果有相關問題，也可致電朱珍瑤議員辦公室專線:03-3741318，尋求專業協助。

(寶島)