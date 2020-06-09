新北市為紓解捷運三鶯線、新北市立美術館落成後所帶來的人潮，研議後拍板定案，將在鶯歌館前路興建「三鶯交通轉運中心」，轉運中心周邊會規畫汽、機車停車格，紓解市區車潮。新北市交通局長鍾鳴時表示，三鶯多功能交通轉運中心已成案並規畫中，將配合美術館在2022年啟用前建置，打造完整的三鶯地區交通網。

鶯歌老街每逢假日便擠滿人潮，周邊停車場嚴重不足，許多遊客都得繞上許久才能找到停車位，造成交通混亂、堵塞等諸多問題，不只遊客，當地民眾也是抱怨連連。

居民陳小姐說，每次假日想出門，就與外地遊客一起塞在市區中，浪費不少時間，到時候美術館完工後，情況恐怕只會更糟。

新北市議員蘇泓欽指出，塞車問題困擾地方居民許久，只要興建交通轉運站，串聯起火車、捷運、公車等大眾公共運輸系統，將能大幅改善當地交通，因此他積極向市府爭取此案。

鍾鳴時表示，三鶯多功能交通轉運中心於今年成案，場地皆已找好，目前規畫設計中；市府了解三鶯地區的交通問題，所以會配合新北市美術館興建期程，盡量趕在2022年完工。

交通局指出，三鶯轉運站將設於鶯歌館前路，緊鄰未來捷運三鶯線站體、美術館、三鶯藝術村，轉運站會規畫公車停靠接駁、汽機車位，並供遊覽車、公車調度使用。

交通局表示，未來遊客可先開車至轉運站停車，再搭乘大眾運輸工具進入鶯歌市區，避免使當地交通更加壅塞。

(中時 )