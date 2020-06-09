大宇資(6111)今天召開股東常會，承認108年度財務報表及盈餘分配等議案，並通過配發0.2元現金股息及股票股利2.8元，合計3元股利，是公司15年來首度配息。董事長涂俊光認為，今年大宇資下半年將一口推出知名IP《仙劍奇俠傳七》與《軒轅劍七》單機產品，通常單機上市可望帶來較佳的營收及獲利，預期今年業績樂觀。

大宇資去年營收5.66億元，主要推出產品《軒轅劍龍舞雲山》手遊(台港澳及大陸)、《大富翁10單機版手遊》(steam平台)及《破壞神傳說RPG手遊》(全球)等遊戲，稅後淨利3.24億元，每股盈餘6.77元。

該公司在民國106年投入新一代《仙劍奇俠傳七》與《軒轅劍七》單機遊戲開發，並導入「Unreal Engine 4」遊戲引擎進行研發製作，讓遊戲畫質更加提高，單款遊戲投入資金高達3～4億元，目前已經進入研發後期階段，預計第3季及第4季兩岸三地上市，將大幅挹注營收。

今年首季營收1.49億元，稅後淨利0.33億元，大幅優於去年同期的0.04億元，每股盈餘0.68元。主要受到今年疫情影響，遊戲表現不錯，其中，《大富翁10單機版》增加iOS版本，加上PC版本，累計銷售達到30萬套，接下來還要推出安卓等版本。

大宇資今年預計再推出《仙劍九野》手遊，若版號大陸申請通過，下半年透過中手遊代理營運，即可在大陸上市，台港澳則由大宇資自行營運。另一款《劍之源》由大陸中手遊開發，4月在大陸上市，手遊排行在30～40名左右，台灣預計8月上市，總計大宇資今年下半年將推出四到五款遊戲。

(時報資訊)