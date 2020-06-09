東南亞各國逐步解封，零組件供貨趨穩，群電(6412)6月合併營收有機會優於5月，公司今天股東會通過每股配息3.2元，不過公司已提前於4月9日除息，並於5月14日發放現金股息，由於第3季NB電源業務穩定，且遊戲機新機種及伺服器電源新產品即將有顯著貢獻，群電第3季營收可望維持高檔。

群電今天舉行股東會，會中通過108年財報及承認每股配息3.2元，不過公司已於4月9日除息，並於5月14日發放。

由於部分電子零組件缺料，群電5月合併營收為29.46億元，較去年同月成長8.3%，連續3個月創下歷年同月新高，累計1到5月合併營收達128.76億元，年成長達2.5%，亦創歷年同期新高。

群光電能總經理曾國華表示，第2季NB電源的訂單十分強勁，目前公司並無法滿足所有客戶需求，雖然5月受到東南亞地區封城的影響，系統廠電子零組件缺貨，造成公司部分筆電電源的出貨隨之遞延，不過近日以來東南亞國家逐步解封，零組件供貨趨穩，客戶拉貨力道有機會在6月增強。

新冠肺炎疫情改變人們生活型態，相較於桌上型電腦，筆電的機動性較高，未來將有更多企業、政府選購電腦時選擇筆電，以滿足辦公型態的多元需求；除了在家工作，學校教育走向數位化也是未來趨勢，可望帶動筆電的中長期需求，而群電在筆電電源的市佔率穩居全球第一，有機會持續受惠。

展望第3季，群電表示，除NB電源業務維持穩定外，群電遊戲機新機種及伺服器電源新產品即將開始有顯著貢獻，法人預期，在多項成長動能驅動下，群光電能第3季合併營收有機會維持高檔水準，獲利亦將持續看俏。

(時報資訊)