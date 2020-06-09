安永（EY）指出，《安永世界企業家大獎》今年因新冠肺炎影響，首次改成線上虛擬模式進行，由印度Biocon生物製藥公司創始人暨董事長Kiran Mazumdar-Shaw奪得大獎。

Kiran Mazumdar-Shaw為女性企業家，她在印度成功創辦企業，打破男女不平等的性別刻板觀念，致力為世界各地的患者提供負擔得起的藥物，並善盡企業社會責任，獲得大獎肯定。

而2019年台灣《安永企業家獎》大獎得主佳世達科技董事長陳其宏，也代表台灣參與此線上盛會，其帶領集團創新突破格局，調整組織與管理架構，孕育醫療、解決方案等新事業，展現台灣卓越企業家精神。

受到新冠肺炎影響，台灣電子產業設置在中國大陸的工廠有80％以上也面臨危機，因此陳其宏董事長支援佳世達20個供應商，布局越南建立工廠；同時他也協助中國大陸政府進行發燒與新冠肺炎篩檢等醫療資源，期望攜手世界、走得更遠。

(工商 )