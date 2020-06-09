TrendForce旗下光電研究WitsView最新研究報告顯示，從4月份開始，筆電面板供應鏈在缺料、缺工與缺物流等問題逐漸緩解，加上疫情催化在家工作、遠距教學等需求湧現，第二季出現一波強勁的面板拉貨潮。TrendForce預估第二季筆電面板出貨量為5330萬片，與去年同期相比成長17.7％，與今年第一季相比則增加33.6％。

TrendForce分析師楊晴翔指出，受惠於在家工作與遠距教學的筆電需求，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂觀預估需求有望延續至第三季。全球疫情狀況預期在下半年逐漸趨緩，隨之而來的筆電需求紅利也可能退燒；但隨著各國終端市場解禁，筆電品牌的銷售重心也會從商用與公用需求轉回消費性市場，品牌通路的庫存回補需求預期能將筆電面板行情延展至第三季。但後疫情時期消費者預算支出減少，終端產品的銷售表現仍將是影響第四季筆電面板走勢的關鍵。

總體而言，即使筆電面板出貨表現在第一季受到疫情衝擊而不盡理想，但受惠於第二季需求飆升以及第三季的市場能見度逐漸明朗，TrendForce預估今年筆電面板出貨量約在1.88億片，年成長0.2％。

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