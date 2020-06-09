英國5月零售支出衰退趨緩 14:012020/06/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國零售商協會（British Retail Consortium）9日（周二）公布，5月英國零售支出較去年同期縮減5.9％，雖與前一月衰退19.1％相比趨於緩和，但仍寫下1995年開始該調查以來的第二大減幅。 相較於英國4月非必需行業幾乎暫停營運，5月因部分封鎖措施解除，以及更多消費者上網購物，使得該月零售額萎縮未如4月劇烈。 該協會調查旗下成員（多是大型連鎖業者）以統計整體零售支出。近期公布資料也都顯示，企業因封鎖令在4月最受重創，此後業績開始回溫。 (工商 ) #英國 #協會 #調查 #零售 #支出 也許您會感興趣 財經熱門新聞 追殺也沒用？華為靠絕殺關鍵仍可望躺著賺 - 財經 破天荒！傳港府砸1000億救國泰航空 拿董事會2席次 - 即時 台積電股東會》董座劉德音驚吐1句 曝台積電諸多挑戰 - 財經 - 工商 獨》兒童保單「特赦」 6月底前現有不停售 - 財經 - 工商 沒華為死不了！台積電董座爆大咖客戶瘋搶… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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