英國零售商協會（British Retail Consortium）9日（周二）公布，5月英國零售支出較去年同期縮減5.9％，雖與前一月衰退19.1％相比趨於緩和，但仍寫下1995年開始該調查以來的第二大減幅。

相較於英國4月非必需行業幾乎暫停營運，5月因部分封鎖措施解除，以及更多消費者上網購物，使得該月零售額萎縮未如4月劇烈。

該協會調查旗下成員（多是大型連鎖業者）以統計整體零售支出。近期公布資料也都顯示，企業因封鎖令在4月最受重創，此後業績開始回溫。

(工商 )