由賈靜雯、吳慷仁主演的電視劇《我們與惡的距離》去年橫掃多項金鐘獎項，今年故事工廠將推出《我們與惡的距離》全民公投劇場版，9日首度曝光首波卡司照，觀眾熟知的「宋喬安」、「李母」、「劉昭國」這三個角色，分別由尹馨、謝瓊煖及狄志杰飾演。日前剛割腎的金鐘視后尹馨，大病初癒後將在劇裡化身專業新聞主管，謝瓊煖更是唯一橫跨電視版與劇場版的演員。

尹馨表示當時接到舞台劇的演出邀約時，正準備要去醫院開刀的前一刻，她一邊讀著劇本，一邊心情很是複雜，「當時都還不知道未來該怎麼恢復新的生活。」但看完劇本後，感受到「宋喬安」是個受過重傷的女人，也是把自己武裝起來的「刺蝟」，劇場版有點像這角色的療傷之旅，她表示會努力詮釋，從最強的女人到願意揭開自己的傷疤，擁抱自己，重新接受這一切。

尹馨分享，生病之後讓她領悟到，不管生了什麼病、或需要接受什麼治療，最後應該還是要面對演員表演的正常生活，「在讀劇本就想到，這部舞台劇應該是我正常生活的第一個戲。」

無差別殺人犯母親的角色，找來同樣在電視劇中擔綱「李母」一角的謝瓊煖演出。電視劇中「李母」的經典對戲場面，都將在舞台劇中再現，謝瓊煖期待這齣戲能帶給觀眾重新思考、理解，並做出選擇，當做出不同的選擇，也許就會有不同的人生觀點。

狄志杰演出劇場版的「劉昭國」，與尹馨是一對因兒子遭逢無差別殺人事件，婚姻關係岌岌可危的怨偶。他表示當時受邀演出看到劇本時，已感受到題材的巨大壓力，「以新手爸爸的身份詮釋這樣的角色，其實有一點『殘忍』，有一點害怕。」更因為不忍與老婆分享而偷偷躲起來讀劇本。

《我們與惡的距離》全民公投劇場版，由尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳怡霈、吳定謙、房思瑜、陳志強、陳以恩、李劭婕、李右杭、劉珊珊、郭耀仁、楊銘威、楊迦恩、林東緒、黃士勛、劉桓、程時雍、林宥彤等卡司演出。針對劇情裡探討的無差別殺人案的議題，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，一共有4套結局劇本，演員、劇組都得花4倍時間籌備。

隨著疫期趨緩，解封梅花座，《我們與惡的距離》劇場版也將再度啟售解封座位，目前熱烈售票中，預計於9月11日起於台北城市舞台演出，也將會至台中、高雄、嘉義、桃園、新竹及台南巡演，演出全長預計150~160分鐘，含中場休息 15 分鐘，購票詳情請洽兩廳院售票系統。

《我們與惡的距離》全民公投劇場版，無差別殺人犯母親「李母」同樣由謝瓊煖再度重現。（故事工廠提供）

《我們與惡的距離》全民公投劇場版釋出第一版主視覺，由方序中所設計。（故事工廠提供）

《我們與惡的距離》劇場版，狄志杰與尹馨是一對因兒子遭逢無差別殺人事件，婚姻關係岌岌可危的怨偶。（故事工廠提供）

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