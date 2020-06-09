晶圓代工龍頭台積電9日召開股東常會，董事長劉德音在開場致詞時表示，歡迎各位股東參加今年股東常會，很高興看到大家。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，希望大家小心及身體健康，台積電將全力維護公司的正常營運。

劉德音表示，新冠肺炎疫情重創全球經濟，人類的生活、娛樂、學習及互動方式等都有會有很大的改變，對新科技應用會更迫切且應用會更廣泛，5G通訊及數位運算的發展也會更快速，這兩個都會是台積電的成長動能。

劉德音說，近來國際大國間貿易關係緊張，為台積電帶來業務上的諸多挑戰，但台積電有信心在技術領先、製造優越、客戶信任等三大競爭優勢帶動下，堅持台積電的核心價值並帶領公司成長。劉德音強調，台積電一直不變目標，就是長期為所有股東創造最大的股東價值。

台積電總裁魏哲家表示，台積電的專業積體電路製造服務商業模式、開放創新平台，以及涵蓋誠信正直、承諾、創新與客戶信任的四大核心價值，使台積電成為「大家的晶圓技術產能提供者」。

魏哲家說，進入嶄新的數位化時代，台積電將持續與全世界的積體電路創新者緊密合作，創造價值並且為股東賺取優良的報酬。台積電致力於健全的公司治理，善盡全球企業公民的社會責任，追求永續發展。感謝各位股東對台積電的信任與支持，我們期待與您攜手共同邁向繁榮的未來。

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(中時電子報)