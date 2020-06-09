華碩（2357）9日舉行股東常會，董事長施崇棠在報告時重申，儘管今年以來因新冠肺炎疫情影響全球上半年的商業消費及供應鏈產出，造成短期的營運衝擊，不過華碩對電腦系統事業群及開放平台事業群設下的積極成長目標不變，今年亦力拚在2019年營運的正向發展後，維持成長步調。

華碩股東會除了施崇棠外，包括副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲及兩位共同執行長許先越及胡書賓等主管皆列席。針對去年度營運成績，施崇棠表示，2019雖是風波迭起的一年，但在上半年厚植營運轉型基礎，下半年已回復營收成長正軌，展望後市，經營團隊亦認為財務面將有更多成長空間，在短期和長期間求得平衡，並在營收和利潤求得平衡，雖有挑戰，但這次疫情也帶來不錯的宅經濟、宅娛樂契機，在本業上華碩仍將透過進化式的創新，以達成可持續的營收、獲利成長。

此外，對應數位世代的產業趨勢及用戶需求，華碩將開拓新業市場及新用戶區隔，積極布局AIoT、電競、商用等領域，著眼於長期的價值創造及累積。

展望下半年，施崇棠坦言，產業界包括英特爾都認同，在疫情影響下，第三季還是很難預測，不過華碩仍將以審慎積極的態度因應。同時，AIoT也是華碩一個決心的展現，尤其不論是歷經疫情還是美中貿易科技戰，都在無形中經由上帝神妙的手，加速推動數位轉型的步程。

徐世昌也指出，華碩身為台灣科技業的主導公司，在AIoT的領域亦不能缺席，華碩更將此視為一長期且重要的投資，目前亦已獲得幾家醫險的認可及合作，希望未來能成為一快速成長的動能。

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(中時電子報)