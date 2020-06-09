紓困振興方案上路，台南市教育局協助社區大學及體育業申請。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

紓困振興方案上路，台南市教育局協助社區大學及體育業申請。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，教育部投入61.79億於教育及體育相關事業紓困，台南市政府教育局因應幼教補教團體提出建議紓困作為，向中央反映爭取，獲教育部回應納入教育事業資金紓困貸款適用對象。

台南市長黃偉哲表示，為協助業者與個人紓困，教育局主動掌握相關資訊，協助輔導及轉知相關單位向中央提出補助申請，並掌握最新申請進度，期能讓受疫情影響之教育體育相關單位衝擊降至最低，並於最快的時間獲得補助。

台南市教育局長鄭新輝表示，教育部5月7日發布「教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，提供受疫情影響發生營運困難之社區大學及社區大學之講師申請，教育局已輔導7所社區大學規劃申請，預計5所符合申請標準的社大提出，每校申請金額約為25-40餘萬元。講師部分，目前有2名講師符合資格，由社大協助提出申請。

另外，私立幼兒園及短期補習班、課後照顧中心部分，經教育局將幼教補教團體建議紓困作為，積極向中央反映爭取，並獲得教育部回應納入教育事業資金紓困貸款適用對象，教育局也將持續宣導提供業者相關紓困申請管道。

體育產業方面，教育部推出運動事業營運成本紓困專案，自5月7日至7月31日止採線上申請，教育局除轉知本市運動事業者資訊外，更製作懶人包圖卡輔導業者申請，截至6月1日止已送審49案(含運動事業共22案、從業人員共27案)。

有關中央紓困方案涉教育事業案件其它問題，民眾可至教育部因應COVID-19防疫紓困振興專區查詢，教育局亦建置台南市政府新冠肺炎防疫專區，目前已納入相關紓困資訊，各業務單位與中央計畫設有對應聯繫窗口(並隨時因應調整)，以利民眾查詢。

(中時 )