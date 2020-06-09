歌手潘越雲重新獻唱經典舊作〈守著陽光守著你〉。(李侑珊翻攝)

阿吉全副武裝，以墨鏡口罩入鏡，並呈現董事長樂團代表單曲〈眾神護台灣〉歌詞，期勉國人一同度過疫期。(李侑珊翻攝)

伴隨國內疫情趨緩，並逐漸解封，台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班第二屆學員，在歌手潘越雲、董事長樂團團長阿吉在合唱帶領下，重新詮釋潘越雲經典舊作〈守著陽光守著你〉，期盼以國人最熟悉的經典旋律，為社會帶來溫暖的力量，陪伴國人一同度過接下來的後防疫階段。

〈守著陽光守著你〉為潘越雲在1982年配合華視八點檔同名連續劇所推出的的主題曲，收錄於《天天天藍》專輯，推出以來便成為經典歌曲，傳唱至今，並成為奠定潘越雲在華語流行樂壇地位的重要作品。

面對疫情衝擊全球社會，但國內情況已逐漸趨緩，台師大音樂系教授李和莆發起並擔任出品人，邀集台師大流行音樂產學應用碩專班第二屆學員，並由潘越雲與阿吉兩人對唱，由大大娛樂總經理李明智擔任MV導演，阿吉作為單曲製作人，重新詮釋這首經典名作，期盼以國人最熟悉的旋律，為社會帶來溫暖的力量，陪伴國人一同度過接下來的後防疫階段。

李和莆表示，6月7日解封，台師大流行音樂產學應用碩專班第二屆學員共同詮釋的〈守著陽光守著你〉，也在當日上架；之所以推出這首重新詮釋的經典名曲，主要在於開始進入後防疫時代，如同歌詞所描繪的，社會氛圍也將如同陽光重現，同時也對防疫人員表達致敬之情；而在MV的最後段落，全班學員拿下口罩合影，也代表國人皆可恢復正常生活。

(旺報 )