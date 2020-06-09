陽明海運（2609）董事長謝志堅指出，今年新冠肺炎讓大陸生產端封城，接著各國封城，貨量驟減，公司所屬TEH聯盟透過減艙25到30%艙位，穩住市場運價，第二季虧損可望減少，下半年只要不發生二次疫情，會出現報復性消費，表現會更好。陽明今日通過紓困申請，可獲80億政府信用擔保貸款。

陽明財務長何秀綺說明，公司獲得的紓困貸款，貸款利息約在1.5到2％之間，第一年政府做部分利息補貼0.81％利率。謝志堅特別感謝政府的紓困，指出對公司確實幫助很大，歐洲、韓國與新加坡都有對該國船公司做紓困。

謝志堅指出，公司去年抓今年預算，估供需算平衡，也看好開徵低硫油的油料附加費，誰料出現疫情，公司部分船隻暫時閒置不開，一天固定成本約佔總成本20％，原則上貨載不到八成就可以閒置船舶。

現在中國恢復生產，但歐美消費端不行，第二季還是比照第一季減班，第三季還是減20到25%，公司營運長張紹豐指出，陽明所屬聯盟也保留彈性，隨時可以根據市場需要做增班。

謝志堅指出，根據Alphaliner預估，今年貨量估減8.8％，明年估增6.8％，船噸增2.8％，市場將可明顯好轉。今年第二季油價降很多，對成本節省很有幫助，在某種程度上能降低損失，今年7月以前估原油每桶35到40美元之間，下半年估計油價仍可在相對低檔。

(工商 )