受惠國際熱錢湧入與台商持續回流不手軟，除使新台幣兌美元匯價持續走強外，台股也穩步向波段新高挺進，再呈股匯雙漲榮景。

台積電周二開低震盪走高，尤其尾盤出現大單擺尾，股價由黑翻紅，收在319元最高點；另外，聯發科、台達電、台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、遠東新與統一等重量級集團股，也都站在多方，化解鴻海、股王大立光、南亞科、台泥、亞泥、和碩、日月光投控、第一金、聯電等權值股表現疲軟壓力。

使大盤得開低震盪趨堅，加權股價指數終場報漲26.79點，為11637.11點，漲幅0.23%，成交1744.53億元。店頭市場方面，生技股短多雖持續活蹦亂跳，而營建、航運與觀光等族群也站在多方，但電子股大幅走疲，且電機、紡纖、化學等類股也走疲，使盤勢開高震盪走疲，終場小挫0.04%，報154.56點，成交664.62億元。

美股盤後電子盤方面，在短線反彈的漲幅已大後，市場出現獲利回吐賣壓，因此道瓊期等4大期指多呈整理格局，漲跌互見。目前道瓊期與那斯達克期指暫報小漲0.01%、0.06%，而標普500與小型股2000兩大期指則暫報小挫0.13%、0.33%。

亞股方面，受制市場傳來北韓切斷與南韓熱線電話，使東北亞情勢變數風險升溫，致南韓與日本兩市場震盪走低；餘澳洲、大陸深滬兩市、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、印尼與印度等股市，都臉色紅潤。

業內人士指出，目前季線已在低檔止跌翻揚，而月線、半年與年線則有機會在低檔黃金交叉，顯示大盤中多格局不必過分看淡。但短線季線與現貨指數的乖離愈趨拉大，及短線技術指標KD值與RSI都在高檔，使短期追價（或說追高）風險相對偏高，不宜輕忽。

唯就大盤短中期底部區愈趨向上墊高，及近期歐美股市持穩走多，加上新台幣兌美元仍屬強勢，且全球主要央行短中期之低利率大環境不易改善觀察，顯示本波資金行情仍有看頭，具題材個股輪動，或領先盤勢發展架構仍寀慎樂觀。

(工商 )