友達（2409）公佈2020年5月自行結算合併營收為217.3億元，較上月增加7.8％，較去年同期下降12.2％。5月份整體大尺寸面板出貨量約1,034萬片，較4月份增加10.3％。中小尺寸面板出貨量約959萬片，較4月份減少2.4％。

面板雙虎近期股價反彈，9日股價拉回，友達終場下跌1.1％作收，收盤價8.99元，群創下跌1.02％作收，收盤價7.77元。

(工商 )

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