高雄市長韓國瑜遭罷免成功，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，他說，人生像韓國瑜的這種奇遇，從中年魯蛇到選總統，大起大落，並不多見。韓正當盛年，要重做賣菜郎，忘記江湖的一切，除非是不世出的高僧，否則是強人所難。

誰能給韓國瑜再起的機會？他認為，唯一的機會是等蔡英文犯錯；蔡韓之間存在著接近完美的共變關係，蔡英文好，韓國瑜就慘；反之，蔡英文差，韓國瑜機會就來。

不過游盈隆也提醒，2020的韓國瑜已經不是2018的韓國瑜；2018東山再起，意外出現在台灣歷史舞台上，那種給人的新鮮感和想像空間已經一去不回了。

游盈隆以過去民調指出，經驗證據顯示，韓確曾紅極一時，但台灣人對韓的感情温度卻像斷線的風筝一樣，最後被打入民意的冷宮。根據這樣的脈絡，有理由相信，台灣人對韓現在的感情溫度絕對是一個寒風刺骨的溫度。

他說，韓國瑜還有未來嗎？韓國瑜會從此一蹶不振，「小舟從此逝，江海寄餘生」嗎？或是如三國演義起頭詩所說的「一壺濁酒喜相逢，古今多少事，盡付笑談中」的那般豪邁瀟灑？其實能這樣，也很好。

他表示，但現實是無情的，親中或親共在今日台灣非但沒有市場，更可說是過街老鼠，人人喊打。除非韓國瑜很快地公開鄭重宣佈反共、反極權專制，否則處境會很艱難，也鮮少人會同情。

他認為，如此看來，韓國瑜唯一的機會是等蔡英文犯錯，就像是距今一年半前那樣。別忘了，蔡韓之間存在著接近完美的共變關係，蔡英文好，韓國瑜就慘；反之，蔡英文差，韓國瑜機會就來。

他表示，重要的是，蔡英文會重蹈覆轍、故態復萌嗎？一般說來，人有理性，那種機率不大。但人就是人，人還是有犯錯的時候。

(中時 )