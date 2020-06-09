隨著各種針對新冠病毒的研究逐漸深入，許多真相陸續釐清，但也創造出更多的問。近日挪威與美國科學家在新冠病毒研究上都有新發現，其中較受科學界注意的包括新冠病毒刺突白的部份序列疑為人工插入，顯示其起源並非完全是自然界；另一項研究則發現，新冠病毒可能在去年10就已大量在大陸華中地區傳播。

據《美國之音》報導，挪威病毒學家索倫森（Birger Sorensen）近期發表在《生物物理學季刊》上的一項研究表示，新冠病毒刺突蛋白的某些序列似乎是人工插入的。該研究還指出，科學家發現病毒自爆發以來缺乏突變，這表明病毒已經具備了與人類共存的能力。

索倫森周日（6月7日）接受《挪威廣播公司》採訪時表示，導致新冠病毒感染的病原體的特性與SARS有很大不同，這些特性以前從未在自然界中被發現過。

新冠病毒非起源於自然界的推論並非新的理論，但近期英國軍情六處(MI6)前負責人迪爾洛夫（Richard Dearlove）公開表達對此理論的支持，認為新冠病毒可能是大陸病毒實驗室的事故造成病毒洩漏。他還指出，他不相信大陸故意釋放病毒，但指責北京隨後掩蓋病毒傳播的規模。

迪爾洛夫說，如果北京承認責任，它會支付賠償嗎？「這將促使世界上每個國家重新考慮如何對待與大陸的關係，以及國際社會如何對待中共領導人。」

報導說，日前哈佛醫學院公佈一項新研究也指出，武漢各大醫院周圍的汽車流量在去年秋天急劇增加，這表明病毒可能早在疫情首次向世界披露前就已在大陸中部地區出現並傳播。

領導這項研究的哈佛大學醫學教授布朗斯坦（John Brownstein）表示，研究團隊使用類似於情報機構所採用的技術，分析了商業衛星圖像，並「觀察到從2019年夏末至秋初，武漢五家主要醫院外的交通流量顯著增加」，「顯然，在新冠病毒被認定為大流行之前，就已經發生了某種程度的社會混亂」。布朗斯坦承認證據是「間接的」，但研究也為新冠病毒起源之謎貢獻了一項重要的新資料。

(中時電子報)