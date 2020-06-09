高雄市長韓國瑜遭到罷免，支持者開始發起罷免高雄市議員黃捷、桃園市議員王浩宇等人。國民黨革實院長羅智強今天在 Yahoo TV《鄉民來衝康》上說，民進黨就是一個趕盡殺絕的政黨，罷韓完還沒結束，已經開始為罷免台中市長盧秀燕的「罷燕」做準備，已經開始在地方上作民調測水溫了。

羅智強坦言，要全面發動罷免戰爭的話，對國民黨傷害比較大，但這個是態度問題。民進黨拿了817萬票，國民黨要打肯定屍橫遍野，但是民進黨現在囂張蠻橫的做法，國民黨國會剩幾席還重要嗎？就算被罷免到一席不剩也要凸顯民進黨就是趕盡殺絕的政黨。

羅智強說，儘管這次罷免票高達93萬票，這部分就認了，但是罷免修法修成四分之一門檻就是不合理，足以造成政黨之間互相毀滅。國民黨現在正面臨選擇，民進黨的核彈已經射出去，國民黨要不要射第二顆，如果按下發射按鈕，接下來就會跟著第三顆、第四顆。

羅智強更透露，罷韓之後還沒結束，民進黨已經在準備「除秀」，開始做民調試水溫罷免盧秀燕了，盧秀燕之後還有台北市長柯文哲挫勒等。羅認為，應該要凸顯罷免制度的不合理，兩邊動員起來讓台灣社會火大，通通罷免掉，「就算我被罷免掉我也奉陪，我下來王浩宇也下來。」

節目主持人趙少康也說，如果他是黨主席就會發動罷免。因為現在的制度是讓你可以即使選不上，但是足夠讓你罷免贏的人，凸顯這制度的不合理，到時候執政黨才會跟你協商調整選罷法，姿態應該要擺出來。

趙少康說，這就是「不對稱的戰爭」，打仗要全面部署，如果國民黨連四分之一的票都沒有那去死算了。但他知道，國民黨主席如果喊罷免，一定一堆立委不敢跟，他們也怕會被罷掉，所以國民黨才會一事無成，就是因為一堆「窩囊廢」，國民黨還在安定，安什麼定，民進黨當反對黨有替你考慮什麼安定？考慮兩岸和平嗎？國民黨這些教訓都記取不了？

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(中時 )