今年第一季受新冠肺炎疫情衝擊，台北市住宅市場交易結構改變，金字塔結構呈現「低總價穩、中總價擴、高總價消」的趨勢，2,000～3,000萬總價帶占比大增至近年同期新高的二成，換屋自住買盤旺，然而高端市場買盤卻明顯消退，5,000萬以上各總價帶卻逐年降低，從2017年時占總交易量9.3%，降至上季的6.1%。

根據住商機構以實價登錄統計台北市住宅市場的各總價帶交易占比，可以發現以3,000萬元為基準，3,000萬元以內的占比幾乎逐年提高，2017年時占約77.6%，今年第一季已攀升至82.2%，尤其又以總價2,000萬~3,000萬的區間成長最快速。相較下，總價帶總價帶愈高，占比消退的情形愈明顯，9,000萬以上總價帶從2017年的2.8%，降至上季的1.3%。

台北市住宅市場大家房屋企研室主任郎美囡表示，房市自盤整以來，主力買方以首購族居多，購屋偏好低單價、低總價，主力房型在二房以內的產品，台北市住宅交易結構中約有六成屬2,000萬以內的交易，不過今年以來2,000～3,000萬的交易占比持續增加，顯示房市逐漸回溫，換屋族也陸續進入市場，三房產品交易增加，特別是住宅大樓含車位產品，因此購屋總價在2,000多萬的比例大幅提高。

相較之下，近四年來交易結構的金字塔則有愈頂端消退愈明顯，且逐年幾乎都在降低中，3、4千萬從13.1%降至11.7%；5、6千萬從4.6%降至3.7%；7、8千萬從1.9%；9千萬以上從2.8%降至1.3%。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，近幾年海外資金回流，不少將大筆資金停泊於不動產，總價高、風險低的豪宅產品，是資金投放的標的之一，不過近期商用不動產更為熱門，且產業回歸也需要大筆資金，因而稀釋了高端住宅的需求。

(工商 )