群創（3481）公佈2020年5月自結合併營收為220億元，較上月增加6.7％，較去年同期增加4.9％。群創5月大尺寸面板出貨量共計1,152萬片，較上月增加10.9％；中小尺寸面板出貨量共計2,378萬片，較上月減少1.7％。

面板雙虎近期股價反彈，9日股價拉回，友達終場下跌1.1％作收，收盤價8.99元，群創下跌1.02％作收，收盤價7.77元。

(工商 )

#友達 #群創 #共計 #萬片 #作收