英國石油公司（BP）周一（8日）宣布將在年底前裁員一萬人，人數將近該公司全球員工的15％。

受各國封城措施影響，許多石油公司在疫情下遭遇經濟困境，陸續改變經營策略，美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron Corp.）便於五月宣布裁員6,000人。

英國石油公司發言人表示，此次計畫預計將從英國減少2,000個職位，被刪除的職位主要為內勤及管理階層，將辭退約400位的高層人士，並不會影響到基層及前線員工 。

英國石油公司表示，基層以及中層員工自今年十月開始有機會加薪，而高層員工今年則不會有薪資調整的機會。另外在加油站服務的前線員工則不會被納入這次的公司重整計畫，他們的薪資已於四月調升，八月將有機會再次加薪。

面對疫情期間石油需求大減，英國石油公司於四月初便曾宣布將減少25％的投資金額，並且預計在2021年減少25億美元的成本。

英國石油公司今年二月剛上任的執行長盧尼（Bernard Looney）曾表示他的目標是帶領該企業轉型，逐步走向再生能源，「我們一直以來的概念都是讓BP成為一個更精簡、反應更迅速、以及碳排放更低的集團」，他進一步表明這次的裁員符合該公司二月推出的碳排放減少計畫，但因疫情衝擊使他們必須加速進程。

針對此次計畫盧尼指出，「我們的支出遠遠超過我們的利潤，我指的是每天花費數百萬美元，目前我們一年約花費220億美元來維持公司營運，包括80億人力預算」。根據財務報表顯示，英國石油公司2020年第一季的淨債務增加了60億美元，規模已達514億美元。

(工商 )