衛福部疾病管制署今(9)日公布近期國內流行病疫情，結果發現，國內類流感及腸病毒就診人次比起去年同期分別下降七成一和八成八，就連登革熱也僅有境外移入個案，本土個案為零，唯一上升的病毒僅有漢他病毒。疾管署提醒民眾持續保持防疫新生活。

疾管署副署長莊人祥表示，年初到現在許多疾病都呈現下降趨勢。受到COVID-19疫情影響，民眾防疫意識提升，連帶使國內多項傳染病疫情下降且低於去年同期。惟近期鄰近國家(泰國、馬來西亞、新加坡)登革熱疫情升溫，且入境旅客增加，請民眾加強防蚊措施，如出現發燒症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史；醫師診治到疑似個案，除了應注意嚴重特殊傳染性肺炎通報外，對於登革熱、屈公病等也應提高警覺。

依據疾管署監測資料顯示，上周(5月31日至6月6日)國內類流感及腸病毒就診人次較去(2019)年同期分別下降71.1% %及88.2 %；其他呼吸道傳染病，如：麻疹、侵襲性肺炎鏈球菌感染症、德國麻疹、百日咳等確診病例數較去年同期下降39%至100%；蟲媒傳染病，如：日本腦炎、恙蟲病、登革熱確診病例數也較去年同期下降43%至100%，推測是因為民眾落實戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫措施，加上邊境管制政策，除了阻絕武漢肺炎傳播外，也同時預防感染其他傳染病。

疾管署進一步指出，較上述傳染病趨勢不同的是漢他病毒出血熱病例，今年累計5例，較2016至2019年同期(分別為3、0、1、0例)為高；病例居住地分別為南部3例、北部2例；自2010年以來累計19例，以男性12例(佔63%)為多，年齡以40歲以上15例(佔79%)為多。提醒民眾除了手部衛生及咳嗽禮節外，也應落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」措施，隨時做好環境清理。如發現鼠類排泄物時，應佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再清理。

疾管署再次呼籲，國內整體疫情雖處於低點，但民眾平時仍應落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息等良好個人衛生習慣，並應做好環境整頓，加強巡、倒、清、刷，以降低疫情傳播的風險；如有不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史，以利及時診斷治療及通報。

(中時 )