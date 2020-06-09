高雄市長韓國瑜罷免案通過，結果出爐當晚，議長許崑源墜樓身亡，各界哀悼。今（9）日高雄市議會黨團協商，無異議通過聘任許崑源為「永遠的榮譽議長」。

許崑源擔任議員時間長達26年，為表彰其貢獻，高雄市議員朱信強日前提議聘許崑源為榮譽議長，今黨團協商無異議通過，追謚許崑源為「永遠的榮譽議長」。關於治喪事宜，則由副議長陸淑美擔任治喪主委。

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(中時電子報)