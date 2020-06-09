中信兄弟與和唐氏症基金會合作推出聯名商品「愛出擊爆米花」，助唐寶寶一臂之力；中信球團許基宏、陳柏豪兩名球星，到該基金會所屬「天生我才台中霧峰站」，體驗心智障礙者日常做皂過程，特別在簽名球寫著加油祝福話語「你們是最棒的！」

新冠肺炎疫情逐步緩解後，許基宏、陳柏豪要來唐氏症基金會參訪，學員心期待，準備的許基宏應援曲舞蹈，讓球星們留下深刻印象。

從一開始的應援曲舞蹈，就感受到他們的歡樂，自己也被嚇到，怎麼會有這個驚喜」，許基宏說。真正驚訝的還在後頭，他們做皂好認真，看起來不難的事，親身體驗才發現原來一點都不簡單，他們實在太厲害了。

曾就讀霧峰在地「光復國中」的陳柏豪表示，這次來和他們相處，發現他們的可愛、真誠，讓人整天心情都非常好，「準備離去時，還有孩子把我們倆緊緊抱住，非常感動。真心期待這次參訪能為他們帶來些正面意義，也思考未來還能替他們做些什麼。」

對於球員來訪，霧峰站學員小威說，「謝謝哥哥們來看我們，今天很開心，因為可以見到心目中的偶像，哥哥加油，中信兄弟加油、得冠軍！」

中信兄弟同時邀請基金會家庭，觀賞20、21號對上樂天桃猿的球賽，球星和學員們擊掌，相約球場再見。

天生我才台中霧峰站，為「社區日間作業設施」，又名「小作所」，其設置主要目地之一為培養學員能力，使其有機會進一步進入職場，近期受疫情影響，許多公益團體資源，紛紛下滑，對於實現孩子就業夢，無疑是阻礙，基金會也不例外。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，疫情所帶來的短期影響，顯而易見；但長期面來看，更令人恐懼，尤其各國經濟皆受創嚴重，很難認為台灣能完全置身事外。

然而，孩子們的服務、進步不能停，我們期盼社會各界能持續幫助這些孩子，讓家庭於如此困難時，無須多增心理負擔、壓力，該基金會呼籲，購買和中信兄弟推出的「愛出擊爆米花」，便是幫助孩子們的最佳方式之一。

許基宏、陳柏豪盼望支持兄弟、他們的朋友，也能把此股熱情，轉化到唐寶寶身上，用實際行動來替他們打氣。

(中時 )