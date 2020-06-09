英國女王伊麗莎白二世愛子安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女醜聞，因拒絕配合調查遭美國檢察官要求約談，安德魯王子昨（8）日透過律師回擊至少提供3次證詞，此舉讓美檢更火大，痛批安德魯是「騙子」，稱他數月前曾明確表示不會接受約談。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國《太陽報》（The Sun）昨日引述消息人士指出，美國司法部已於5月正式對英國政府提出要求，希望透過「司法互助」方式約談安德魯王子，讓他提供艾普斯坦性販運未成年少女案件相關證據。消息人士更指出，由於安德魯王子過去一直不願配合美國檢方調查，美檢才會升級法律行動，主動約談安德魯，並將他納入刑事調查。

安德魯王子隨後透過律師發表603字聲明，指出今年以來，曾配合美檢調查提供3次證詞，稱當初美國司法部曾表示安德魯王子不會被納入該案件的刑事調查，還保證針對安德魯王子的訊問將完全保密，現在美司法部反而不斷打破機密原則。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、英國廣播公司（BBC）報導，針對安德魯王子的回擊，偵辦此案的美國檢察官氣炸了，紐約聯邦檢察官柏曼（Geoffrey Berman）昨日痛批安德魯王子是「騙子」，稱數月來安德魯王子不斷拒絕美檢訊問要求，更指出，3月安德魯王子曾明確通知他們，不會接受美檢約談，砲轟安德魯錯誤對外塑造自己願意配合調查的形象。

柏曼表示：「如果安德魯王子真的願意配合調查，我們的大門會為他敞開。」

先前曾有媒體指出，美國將會引渡安德魯王子赴美訊問，美國司法部長巴爾（William Barr）昨日接受福斯新聞（Fox News）專訪時澄清，美國不會尋求引渡安德魯王子，「我認為這不是移交他的問題，只是要他提供證據。」

美國億萬富豪艾普斯坦被控自1990年代開始，至2000年中期組織性販運網絡，以「按摩」打工賺外快等名義，誘姦未成年少女，受害者不計其數，年紀最輕者甚至僅有14歲，也有少女自此淪為性奴長達3年。艾普斯坦於2019年7月被捕，不過一個月後，就在等待判決期間於獄中自縊。

安德魯王子也被捲入這起性醜聞，受害女性朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）控訴，曾和安德魯王子發生3次性行為，當時她還未成年。安德魯王子除透過白金漢宮否認指控，去年11月更接受英國廣播公司（BBC）專訪，稱從未見過朱弗里，指出造訪艾普斯坦豪宅期間未發現任何異狀，更稱會配合美國政府調查，不過美檢今年1月稱，安德魯王子配合度是0，今年3月更指控安德魯「完全關閉了配合調查的大門」。

(中時電子報)