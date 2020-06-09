高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，市立殯儀館景行廳開放親友弔念許崑源，高雄市長韓國瑜9日下午13時50分第2度親赴靈堂追弔好友，他面色凝重，對於媒體追問，韓不發一語，快步走入靈堂，韓連續2天前來弔唁致意，看得出他與許崑源生前的好交情。

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(中時 )