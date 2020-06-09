交情太深 韓國瑜今再親赴靈堂弔唁 「不發一語」 14:252020/06/09 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜9日下午13時50分第2度親赴靈堂弔唁許崑源。(洪浩軒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，市立殯儀館景行廳開放親友弔念許崑源，高雄市長韓國瑜9日下午13時50分第2度親赴靈堂追弔好友，他面色凝重，對於媒體追問，韓不發一語，快步走入靈堂，韓連續2天前來弔唁致意，看得出他與許崑源生前的好交情。 高雄,議長,許崑源,墜樓,市長,韓國瑜 (中時 ) #靈堂 #議長 #高雄 #市長 #韓國瑜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 關鍵30天！韓國瑜還有2條路 可望恢復高雄市長職務 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 獨》韓國瑜決定不提訴訟 朱立倫無緣參與高雄市長補選 - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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