高雄市長韓國瑜上週六遭罷免通過，成為史上第一位遭罷免的直轄市長，消息曝光後讓韓粉難以置信，對此網紅廣告小妹透露韓粉老公還為此跑去買彩券，更放話要是中獎就要把錢捐給韓國瑜。

廣告小妹表示韓粉老公得知韓國瑜被罷免後，直呼：「台灣要無望了，我需要秀秀」，看見老公心情極度低落，便陪他外出買咖啡撫慰心靈，沒想到手機訂星巴克沒訂成，就連去超市買瓶裝冰咖啡，也買不到喜歡的口味，讓老公感嘆：「為什麼連星巴克和超市都要故意和我做對？他們跟高雄是不是串通好的」，雖然廣告小妹當下立刻安撫老公，但也擔憂接下來一個月都得過這樣的生活。

不過回家路上夫妻倆經過供應彩券的報亭，老公立刻跑進去買彩券，並表示：「如果中了彩券，就可以捐錢給韓國瑜了，他可以東山再起」，對此讓她無奈感嘆：「婚姻好難」，但也不忘提醒老公：「個人捐政治獻金十萬封頂，中了彩券還是要上繳給老婆當菜金」。

(中時電子報)