高雄市長韓國瑜6日遭到罷免後，有媒體報導稱，綠營高層表示，罷韓案通過有助於促進台美軍事交流，但7日外交部出面澄清並無此事。不過，今日美機突飛臨台灣，再度引發聯想。

韓國瑜遭罷免後，日媒《產經新聞》報導，某民進黨高層指出，美國3年前就有讓軍艦停靠高雄港的想法，但受到大陸強烈反對，且韓市長對此的態度十分消極，才遲遲無法推進。因此罷韓成功可望打開局面，有助於台美軍事交流。不過，外交部發言人歐江安7日駁斥日媒的說法，並表示，這次罷免投票的對象是地方政府層級，與軍事或對外關係無關，不會影響中央政府的政策。

「巧合」的是，罷韓6日通過，不過才三天，今突有美國海軍一架C-40運輸機飛經台灣領土上空，且傳出這架自沖繩起飛的C-40運輸機載有重要人士；國防部則稱，台海周邊狀況該部都充分掌握。然而值此罷韓剛過、兩岸關係又緊繃之際，不免仍讓人想到日媒日前該報導，其中是否相關，仍引發猜測與聯想。

(中時電子報)