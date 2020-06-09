台中國際機場門戶計畫打造台中航空城，提升國際競爭力！市議員陳廷秀今天質詢時，關心台中航空城的進度！他說台中機場硬體及聯外道路不足，近年來積極爭取台中機場軟硬體建設，相關計畫也逐年分批執行；希望透過打造台中門戶計畫，讓更多觀光客能「中進中出」，帶動大台中整體發展。

陳廷秀說，目前台中捷運機場已在5月份規畫設計中，6月分會進行廠商招募，機場聯外道路先前也在計畫中，台中機場軍民航機跑道分離問題，牽涉專業且複雜，跨部會整體評估後，交通部才會推動「台中國際機場2035年整體發展計畫」，在地居民引領期盼，卻「只聽樓梯響不見人下來」的窘境。

都發局長黃文彬指出，台中機場第一期規畫，己送到內政部都委會做兩次的審議，目前尚有區徵的問題，第一期121公頃己經審了兩次；台中市政府把台中機場西側，增加了840公頃範圍，變成台中機場園區規畫研究案，希望做一個分期分區把機場配合2035年的發展，讓未來的產業配合捷運及機場園區發展。

陳廷秀表示，打造台中航空城，需搭配周邊整體區域開發，希望能加速規劃速度，計畫性發展台中觀光，促進機場人流量增加，成為名副其實的台中國際機場。

(中時 )