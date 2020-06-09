美國銀行在4月時曾以歷史經驗示警，標普500指數可能再次探低，但隨著美股驚驚漲之下，美銀也對此「認錯」，上調標普預估值至2900點，不過整體上仍舊保守看待後市，並提出5大看跌風險。

外媒報導，由於美股氣勢實在太旺，美銀不得不承認錯誤，該行分析師Savita Subramanian提到，美國聯準會的強力救市政策發酵，市場流動性增加，激勵長期增長及宅在家概念的科技股領漲。

展望後市，Subramanian表示，美股的利多來自V型復甦、疫苗、未見第二波感染、市場相對冷靜及大量觀望現金。整體來看，美銀將標普500的目標價從2600點提升至2900點。

不過，儘管美銀美其名是上調標普目標價，但該指數早就衝上3千大關，顯見美銀對其後市仍不樂觀。實際上，美銀確實也認為標普還存在5大風險必須克服，其中，包括2019年的每股獲利周期性見頂、第二波疫情危機、美國大選不確定性、消費和服務反彈過快風險以及可能面對的債務問題。

(中時電子報)