小米官方已經確認將會在 6 月 11 日發表全新「小米手環 5」。為了預熱活動，官方提前公開了多張小米手環 5 海報，曝光了不少先前傳聞的產品資訊。好奇、準備入手的你，可提前來掌握。

小米智能生活官方微博提前公開了不少張「小米手環5」的官方宣傳海報，以「重燃強大」為題進行宣傳。從海報來看，小米手環5的「米粒」本體似乎比第四代增大不少，但跟先前網傳訊息不同，海報中顯示的米粒螢幕並沒有開孔，仍是一整塊完整螢幕。另外，海報配合了多種運動主題，包含網球、乒乓球、籃球以及挑繩等元素，暗示新一代小米手環 5 可偵測的運動模式有所增加，且錶面也可顯示先前第四代不支援的類比錶盤。

對比小米手環 5 官方海報，可以看見圖中小米手環 4 跟小米手環 5 在腕帶設計有所不同。(摘自小米官網)

另外，為了增加強固性，每一個小米手環的腕帶都會有所提升，朝向更強韌、不易脫落，也不易引起皮膚過敏的方向來研發。從官方海報來看，小米手環 5 腕帶設計與先前有所不同，腕帶從米粒安裝位置往外，增加了收腰的設計，設計感更強；且安裝米粒的位置，部分顏色(黃色、橘色)款式有撞色設計(過往的腕帶都是整條同一個顏色)，也跟前幾代不同。

小米預計在 6 月 11 日下午 2 點以直播方式發表小米手環 5。是否還會有其他新品登場，目前還不明朗。但預估這一波新品發表，是為了搶登 618 電商檔期，期待能在首波銷售就創下佳績。過往小米手環都是先在大陸市場開賣後，才在其他市場推出。今年，台灣米粉得等多久才能等到小米手環 5，需要等待小米台灣官方確認。

(科技)