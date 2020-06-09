皇翔建設(2545)今(9)日召開股東會，公布去年合併營收為31.92餘億元，較2018年增加4.3%，合併綜合利益為1460萬元，EPS為0.04元，會中通過配發現金股利每股1.2元，小股東對於營收表現提出質疑，皇翔董事長廖年吉表示，皇翔不會降價賣建案以及土地，此外，他也透露，皇翔北汽站萬豪飯店案，因疫情影響，將與萬豪解約，全面改建只租不售的辦公大樓。

廖年吉在股東會直言，「現在計畫趕不上變化，今年尤其受到新冠疫情影響，現在飯店業還能做嗎？台汽北站飯店案共有1.7萬餘坪樓地板面積，飯店規畫部分，已與萬豪酒店集團片面性解約，將全面轉型，改為辦公大樓，並且只租不售。」

會中股東關心觀光飯店事業的經營績效，以及公司對於手上銷售餘屋過多，去化時間過慢、價格與實價登錄有差距。

皇翔副總游玉華表示，「餘屋去化」確實是公司需要作檢討的問題，許多案子都是早期取得的土地，所以也不會降價賣，但是因公司存貨多，所以利息也高，但是利潤仍然有空間，今年仍會檢討去化存貨問題，但是也不會為了急於去化餘屋而降價銷售。」

廖年吉直言，現在土地價格飆漲，就算拆掉房子，直接賣土地的價格，都比賣房地好，但皇翔不能這樣做，所以房子要「俗俗的賣」是不可能的。

他指出，2019年房市表現「量增價穩」持續回溫，但受到中美貿易大戰及總統大選等因素影響，買方大多呈現觀望態度，國內房地產緩步築底，量能漸增。展望2020年，全球受到新冠肺炎疫情影響，但是央行調降利率及受惠台商回台，可讓自住客及換屋客陸續回籠，今年持續銷售「皇翔PARK」200戶、「皇翔紫鼎」15戶、「皇翔御花園」30戶、「皇翔中山捷二商辦」6戶及其他個案餘屋20戶。

(中時電子報)