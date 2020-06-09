市長盧秀燕表示，後疫情時代全力拚經濟，購物節結合中央振興「三倍券」，將推「加零」方案。（盧金足攝）

台中市經發局長張峯源表示，今年預計號召3萬以上的店家參與，目前已招募超過2萬7000家，達成率超過90％。（盧金足攝）

2020台中購物節將於7月盛大展開，今年預計招募3萬線下店家，結合電商號召5千家線上商家參與，並推出「天天抽」送大獎，APP登錄消費金額上看35億元。市長盧秀燕表示，後疫情時代全力拚經濟，購物節將結合中央振興「三倍券」，推出「加零」方案，很多民眾關切獎項，市府製造驚喜說「15日公布！」

市府今日市政會議，由經發局長張峯源進行「109年度台中購物節」專題報告。市長盧秀燕表示，今年購物節轉型電子化、線上化，改採「線上線下同步」招募商家，去年執行成效良好，登錄消費約25億元，未登錄的更達3倍以上，今年設定登錄消費目標35億元，盼擴大經濟效益。

此外，今年台中購物節APP引用大數據分析民眾消費情形，提供最佳使用體驗，呼籲民眾下載，登錄發票抽大獎。

張峯源指出，今年預計號召3萬以上的店家參與，目前已招募超過2萬7000家，達成率超過90％，剩餘的3千家將於7月活動開跑前招募完畢；目前台中購物節APP在公開測試階段，預計6月15日正式上線。

此外，今年抽獎加碼「天天抽」，研議推出「振興三倍券結合購物節加碼抽」，相關抽獎辦法將於15日公布。

今年購物節推出6大主題活動，橫跨山海屯都，由經發局、觀旅局、運動局、農業局等局處辦「台中之最，限時必選」、「玩樂購物，一應俱全」、「健康台中，活力十足」、「茶葉農產，中台最讚」、「旅居台中，一遊未盡」，及「台中實在好味道，美食首都」，帶來最精彩的購物節活動。

(中時 )