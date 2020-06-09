半導體測試介面設備商穎崴（6515）受惠高階系統晶片測試需求暢旺，2020年5月合併營收續「雙升」突破3億元，連3月歷史新高，第二季營運動能暢旺。穎崴今（9）日股價量增價揚，最高上漲8.21％至488元，創去年12月中以來5個半月波段高點。

穎崴2020年5月自結合併營收達3.07億元，較4月2.96億元成長3.9％、較去年同期2.1億元成長達46.3％，連3月改寫歷史新高。累計1～5月合併營收12.03億元，較去年同期9.61億元成長25.16％，續創同期新高。

穎崴單月營收連3月創高，主要受惠5G、處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）、應用處理器（AP）及高速運算（HPC）等高階系統晶片測試需求暢旺，加上生產基地位於台灣，在全球各地相繼封城防疫下，搭上疫情轉單順風車，挹注營運成長動能。

展望後市，穎崴表示，未來3年將持續致力高階測試座（Socket）技術開發，加速開發高階客製化產品老化測試座及主動式溫控系統（ATS）產品，以有效提供人工智慧（AI）及車用市場應用、提供更高整合度的測世界面平台。

垂直探針卡（VPC）方面，穎崴除持續優化Cobra及Saber產品研發設計、製造組裝技術及產能擴充外，並將持續尋求國際大廠開發微機電（MEMS）垂直探針卡。同時，加速整合內外部資源，建立關鍵零組件自製能力。

穎崴2019年合併營收28.04億元，年增達66.31％，稅後淨利5.57億元，年增達1.27倍，每股盈餘（EPS）19元，三者齊創新高，5月28日股東會已通過配息12元，將於6月16日除息交易，7月6日發放股利。

(時報資訊)