今年由於疫情帶動在家工作、遠距教學等需求湧現，第2季出現一波筆電及平板電腦拉貨潮，TrendForce預估第2季筆電面板出貨量為5330萬片，年成長17.7％，季增更達33.6％，因各國終端市場解禁，品牌通路的庫存回補需求，預期能將筆電面板行情延展至第3季。

TrendForce分析師楊晴翔指出，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂觀預估需求有望延續至第3季。全球疫情狀況預期在下半年逐漸趨緩，隨之而來的筆電需求紅利也可能退燒，但各國終端市場解禁，筆電品牌的銷售重心也會從商用與公用需求轉回消費性市場，品牌通路的庫存回補需求預期能將筆電面板行情延展至第3季。但後疫情時期消費者預算支出減少，終端產品的銷售表現仍將是影響第4季筆電面板走勢的關鍵。

總體而言，即使筆電面板出貨表現在第1季受到疫情衝擊而不盡理想，但受惠於第2季需求飆升以及第3季的市場能見度逐漸明朗，TrendForce預估今年筆電面板出貨量約在1億8810萬片，年成長0.2％。

今年筆電面板供應版圖與去年並無太大差異，上半年出貨排名前四大依舊是京東方、友達(2409)、群創(3481)與樂金顯示(LGD)，前四大的市占率近9成。

TrendForce指出，教育用與在家工作的筆電大多搭載較低階的TN面板，並非消費性市場較常見的IPS面板，TN面板的主要供應商如京東方、友達與群創的價格策略也因此著重在上調TN產品價格以拉高產品毛利。

但長期來看，筆電面板發展趨勢仍是以IPS技術為主，LGD為IPS面板主要供應商之一，將於今年底前結束韓國工廠的電視面板生產，並轉以生產IT產品為主。因此，LGD首要是維穩IPS面板的市占率，其次才是調漲價格。但隨著消費性筆電需求逐漸加溫，其他面板廠勢必會對IPS面板的價格調漲轉趨積極，LGD是否會順應市場走勢，還是仍是以鞏固市占率為主要考量，則有待觀察。

(時報資訊)