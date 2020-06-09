高雄市長韓國瑜與市府團隊合影留念，感謝團隊這1年多來為市政努力打拚。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜遭罷免通過，今天參加最後一次市政會議，拍下畢業照時，由於韓國瑜表情僵硬，攝影師提醒他笑一下，韓國瑜則忍不住自嘲：「我笑不出來啊」，看到韓國瑜現身，市府前大批韓粉簇擁，並大喊：「市長我愛你」、「您委屈了」。

幾名韓粉講到激動處，有人甚至哽咽、破音，喊出「市長我等你東山再起」，希望把自己的心聲傳達給韓國瑜，聽到支持者的熱情鼓勵，韓國瑜終於嶄露笑顏，並對支持者拱手道謝。

韓國瑜發表「畢業感言」時表示，人生到了這個階段，要做什麼很清楚，「來是偶然，離開是必然的，1年半也好，4年、10年都要離開，問題是回首來時路，我們做些什麼事是最重要的」。韓國瑜不忘感謝他的團隊，並說這些執行成果，可以一一供市民檢驗，並自認，最自豪的是2020上半年將高雄防疫做得很好。

韓國瑜感嘆，台灣幾十年政治發展，從來沒有一個縣市政府一天之內，失去了市長和議長，他還特別感謝媒體說，「全台灣最辛苦的新聞記者，一定是高雄的記者！」

(中時電子報)