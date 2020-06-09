因應新時代的共融哲學、無障礙環境及捷運站公園興起，台中市府軟硬體建設中，讓民眾很有感的共融公園，除了為公園改頭換面，公園應進一步展現在地特色，與時俱進才能貼近使用，每座共融公園成為區里的「美樂地」城市新地標。

市府推動「台中美樂地」計畫，從2019年至2022年，以短、中、長期營造友善共融公園，其中共融式遊具，如「鳥巢式鞦韆」讓親子共乘，或小朋友一起遊玩達到分享、共融概念。

市長盧秀燕的兒福政策，打破傳統公園模式限制，美樂地計畫公園推動藍圖，第一階段以「共融公園」及「陽光公廁」為兩大推動重點，去年完成改善43座共融公園、6座新闢公園及14處公廁，今年度持續改善52座共融公園、3座新闢公園及21處公廁。

公園不能只是複製友善遊具，融入在地更能營造地方獨有的特色，增加識別度，大里公兒23共融公園採無障礙設施，地板鋪面、觸覺地圖，展現歷史文化「大里杙」及「鹹菜王國」意象，公園增加文化氣息。

市府斥資935萬元闢建烏日區細兒6共融公園，規畫時發現基地內有一棵老榕樹，共融遊樂場加入榕樹葉脈及果實線條，休憩空間刻意仿製老榕樹的綠蔭感，遊玩安全、有趣又舒適，伴隨當地民眾走過歲月的老榕樹獲保留，共融公園從共「榕」森林開始，有感情的公園更接地氣。

(中時 )