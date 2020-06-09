國泰航空9日公佈一項港幣390億元資本重組計劃，以助維持競爭力及營運，同時繼續履行對香港的承諾，支持香港作為國際航空、金融及商業樞紐。

該計劃共分三部分，旨在為國泰航空提供充足的資金以應對全球航空業下滑，並提供一個穩定的財務平台，讓國泰航空全面檢討業務及進行業務轉型，以反映環球旅遊市場的新勢態。

資本重組計劃由三個部分組成：A部分：國泰航空在取得必要股東批准的前提下，向香港特別行政區政府發行港幣195億元的優先股及分離認股權證B部分：國泰航空在取得必要股東批准的前提下，向現有股東配發港幣117億元的供股股份C部分：香港特別行政區政府向國泰航空提供港幣78億元過渡性貸款，並可即時提取使用。 國泰航空作為一間負責任的公司，將繼續尋求機會改善其資本結構。當合適的市場情況出現，我們或會繼續透過股票及債務資本市場渠道增強其資產負債表。

國泰航空集團主席賀以禮表示：「我們感謝香港特別行政區政府的資金支持，讓國泰航空能維持營運及繼續為香港的國際航空樞紐作出貢獻。我們亦感謝各股東對國泰航空的長遠未來抱有信心，並相信國泰航空管理層的能力，在集團面對歷來最具挑戰性的時刻，繼續帶領航空公司渡過困境。」

自2019年以來，國泰航空經歷了一連串的挑戰。2018年的業務發展勢頭良好，推動2019年上半年取得佳績。然而，自2019年年中，香港的社會情況令客運需求急速下滑，艱難的經營環境更隨著新型冠狀病毒疫情爆發而變得更加嚴竣。

眾多行業分析師預期，航空業的復甦步伐將會是逐步及漫長的。國際航空運輸協會（IATA）預計，國際客運需求最早於2023年方能重返疫情前的水平。相較其他國際航空公司， 國泰航空並無經營本地航線，需要完全依賴跨境旅遊活動，因而更加首當其衝。由於跨境旅遊正受嚴格限制，加上隔離措施的影響，因此國際客運在短期內難以回復正常安排。

國泰航空一直靈活應對是次史無前例的危機，致力保留營運資金。國泰航空已採取了多項措施，包括將客運運力削減97％、高級管理層減薪、延遲新飛機訂單、將舊飛機提前退役、以及實施一項自願性特別休假計劃，該計劃獲80％員工參與。 賀以禮補充：「儘管我們採取了各種措施，然而客運收益已跌至去年約1%的水平，即是我們自2月以來每月淨資金支出大約港幣25億至30億元，而前景仍然十分不明朗。」

「今天宣佈的新注資本計劃並不表示我們可以放鬆懈下來；恰恰相反，我們必須加倍努力進行業務轉型，以進一步提高競爭力。今天我們亦已公佈新一輪的高級管理層減薪計劃，以及第二輪的員工自願性特別休假計劃。」

國泰航空管理層將於今年第四季，就國泰航空集團最合適的營運規模及模式向董事局提出建議，務求在滿足香港的航空旅遊需求的同時，能讓集團得以保持健康的財政狀況，在未來數年履行對股東的責任。

賀以禮表示：「我們的市場環境瞬息萬變。我們必須作出正確的決定，以適應環球航空業的新形勢及保障集團的長遠未來發展。面對宏觀經濟及行業急轉，我們需要全面重新檢討集團的業務模式。」

「考慮到現時的市場前景及成本結構與危機發生前已大不相同，我們將無可避免地要就原先為未來所計劃的運力進行優化。」

「我們必須於今年第四季作出艱難的決定，令國泰航空能以最合適的規模及模式營運，務求在新的經營環境中脫穎而出。當我們的航空公司能以最合適的規模應對新環境，我們的長遠發展前景將仍然美好。我們擁有70多年歷史的出色品牌，由國泰航空及國泰港龍提供領先全球的優質服務，新收購的廉航香港快運亦潛力可觀。大灣區將於未來數十年成為推動世界經濟增長的動力，而我們正處於區內一個優越的位置。雖然我們面對的短期挑戰十分巨大，然而我們的長遠前景仍然光明。」

(工商 )